Сенді Снакенбург відомий тим, що влаштовує безкоштовні вистави, за що його вже охрестили "Людиною-бульбашкою".

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Він наголошує, що надування бульбашок – це наука, мистецтво та магія бульбашок.

Я створюю їх і дарую посмішки людям уже понад 10 років,

– зазначив сам Сенді.

Любов Снакенберга до бульбашок надихнула його на створення некомерційної організації Bubble World. Він використовує свою вантажівку не тільки для роботи, а й для життя.

Що відомо про "Людину-бульбашку": дивіться відео

"Я зареєстрований бездомний ветеран-інвалід. Я не користуюся жодною із запропонованих мені програм. Мене повністю підтримує ця організація", – сказав американець.

Зараз чоловік живе на чайові, які отримує від своїх шоу мильних бульбашок. Він часто виступає в бухті Ла-Джолла, і саме там він був у суботу, коли паркові рейнджери виписали йому штраф за бульбашки.

За що чоловік отримав штраф

Доглядач парку звинуватив його в тому, що він поширює "рідке сміття".

По суті, він сказав, що коли мої бульбашки лопаються, їхні залишки падають на землю і вбивають траву. Я пояснив їм, що повністю дотримуюся правил. Я зареєстрований у службі парків і відпочинку Сан-Дієго. У мене є страховка,

– додав Сенді.

Снакенберг каже, що штраф не завадить йому займатися улюбленою справою.