Сэнди Снакенбург известен тем, что устраивает бесплатные спектакли, за что его уже окрестили "Человеком-пузырем".

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Он отмечает, что надувание пузырей – это наука, искусство и магия пузырей.

Я создаю их и дарю улыбки людям уже более 10 лет,

– отметил сам Сэнди.

Любовь Снакенберга к пузырям вдохновила его на создание некоммерческой организации Bubble World. Он использует свой грузовик не только для работы, но и для жизни.

Что известно о "Человеке-пузыре": смотрите видео

"Я зарегистрированный бездомный ветеран-инвалид. Я не пользуюсь ни одной из предложенных мне программ. Меня полностью поддерживает эта организация", – сказал американец.

Сейчас мужчина живет на чаевые, которые получает от своих шоу мыльных пузырей. Он часто выступает в бухте Ла-Джолла, и именно там он был в субботу, когда парковые рейнджеры выписали ему штраф за пузыри.

За что мужчина получил штраф

Смотритель парка обвинил его в том, что он распространяет "жидкий мусор".

По сути, он сказал, что когда мои пузыри лопаются, их остатки падают на землю и убивают траву. Я объяснил им, что полностью соблюдаю правила. Я зарегистрирован в службе парков и отдыха Сан-Диего. У меня есть страховка,

– добавил Сэнди.

Снакенберг говорит, что штраф не помешает ему заниматься любимым делом.