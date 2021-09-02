Еллі, Геральт, Лара Крофт: як персонажі відеоігор виглядали б у реальному житті
Джерело:Reddit
Користувачі інтернету часто використовують нейромережі для розваги – щоб замінити акторів у фільмах, змусити фотографії рухатися або ж подивитися, як їхні улюблені вигадані герої виглядали, якби справді існували.
Цього разу експерименти проводили над персонажами популярних відеоігор. Користувач порталу Reddit з нікнеймом mm2k2k опублікував кумедні колажі, що показують, якими ці герої могли б бути в реальному житті.
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Він створив їх за допомогою нейромережі StyleCLIP, яка може перетворити намальовану картинку на зображення реального обличчя. Більшість колажів і справді вийшли вдалими та реалістичними, тож загалом технологія добре впоралася зі своїм завданням.
Натан Дрейк, Uncharted
Кратос, God of War
Еллі, The Last of Us
Джоел, The Last of Us
Хлої, Uncharted
Артур Морган, Red Dead
Солід Снейк, Metal Gear
Лара Крофт
Геральт з Ривії, The Witcher
Елой, Horizon Zero Dawn
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