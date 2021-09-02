Еллі, Геральт, Лара Крофт: як персонажі відеоігор виглядали б у реальному житті

Користувачі інтернету часто використовують нейромережі для розваги – щоб замінити акторів у фільмах, змусити фотографії рухатися або ж подивитися, як їхні улюблені вигадані герої виглядали, якби справді існували.

Цього разу експерименти проводили над персонажами популярних відеоігор. Користувач порталу Reddit з нікнеймом mm2k2k опублікував кумедні колажі, що показують, якими ці герої могли б бути в реальному житті.

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Він створив їх за допомогою нейромережі StyleCLIP, яка може перетворити намальовану картинку на зображення реального обличчя. Більшість колажів і справді вийшли вдалими та реалістичними, тож загалом технологія добре впоралася зі своїм завданням.

Натан Дрейк, Uncharted

Кратос, God of War

Еллі, The Last of Us

Джоел, The Last of Us

Хлої, Uncharted

Артур Морган, Red Dead

Солід Снейк, Metal Gear

Лара Крофт

Геральт з Ривії, The Witcher

Елой, Horizon Zero Dawn

До теми "Наруто" і "Ван Піс": нейромережі показали, якими були б герої аніме у реальному житті