Екстремальний експеримент: 15 осіб житимуть у печері 40 днів без телефонів і годинників

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Джерело:

Deep Time

15 добровольців проведуть 40 днів у печері в Ар'єжі на півдні Франції. Експеримент проводиться з метою зібрати дані про наслідки тривалої ізоляції без будь-якого уявлення про час для людського мозку.

У неділю, 15 березня, о 20: 00 розпочався проєкт Deep Time. Вісім чоловіків та сім жінок проведуть 40 днів в ізоляції у великій печері, без телефонів, годинників чи будь-яких пристроїв, які могли б допомогти їм визначати час.

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Мета проєкту, який почався у зв'язку з кризою здоров'я, – вивчення здатності людини адаптуватися до втрати просторово-часових орієнтирів та знайти відповіді на цілий ряд питань:

  • Як знайти почуття часу?
  • Який зв'язок між когнітивним та біологічним часом, мозком та генними клітинами?
  • Який зв'язок між сприйманням часу наших годин і нормативним часом?
  • Як наш мозок бачить час?

Втрата часу – це найбільша дезорієнтація, і саме цей аспект місія Deep Time хоче краще зрозуміти,
– йдеться в повідомленні команди на вебсайті проєкту.

У місії беруть участь добровольці з усієї Франції у віці від 27 до 50 років. Це люди різних професій, у тому числі: анестезіолог, охоронець, біолог, ювелір, вчитель математики та організатор проєкту Крістіан Клот, якого на цей експеримент надихнула пандемія COVID-19, що привнесла ізоляцію в наше життя. Учасники погодились на проєкт на добровільній основі, без будь-якої компенсації.

Я погодився взяти участь у місії, щоб спробувати це позачасове життя, неможливе зовні з нашими комп'ютерами та мобільними телефонами, які постійно нагадують нам про наші зустрічі та зобов'язання. Нелегко жити з 14 людьми, яких ти не знаєш, наше спілкування буде ключем до того, щоб час разом пройшов рівно,
– розповів один з учасників експерименту 29-річний біолог Арно Бурель.


Добровольці, які проведуть 40 днів в ізоляції / Фото Daily Mail

Проєкту Deep Time знадобилося 1,2 мільйона євро: ці кошти надали приватні й державні партнери та Інститут адаптації людини.


Вхід у печеру Ломбрівс / Фото Daily Mail

У найбільшій в Європі печері Ломбрівс команді доведеться адаптуватися до постійної температури 12 градусів за Цельсієм та вологості 95%. Виробляти електроенергію учасники будуть за допомогою системи водного велосипеда. У печері створили три окремих житлових приміщення: для сну, для проживання та для проведення досліджень топографії місця, особливо фауни й флори. Попередньо до печери доставили 1,5 тонни припасів – води та їжі, щоб гарантувати, що учасники зможуть вижити без стороннього втручання.

Цей експеримент є першим у світі. До сьогодні всі місії такого типу були зосереджені на вивченні фізіологічних ритмів тіла, але ніколи не стосувалися впливу цього типу тимчасового розриву на когнітивні та емоційні функції людини,
сказав професор Етьєн Кехлін, директор лабораторії когнітивних та обчислювальних нейронаук при Ecole Normale Supérieure в Парижі.


Найбільша в Європі печера Ломбрівс / Фото odditycentral


Місцерозташування печери Ломбрівс у Франції / Фото Daily Mail