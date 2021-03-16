Екстремальний експеримент: 15 осіб житимуть у печері 40 днів без телефонів і годинників

15 добровольців проведуть 40 днів у печері в Ар'єжі на півдні Франції. Експеримент проводиться з метою зібрати дані про наслідки тривалої ізоляції без будь-якого уявлення про час для людського мозку.

У неділю, 15 березня, о 20: 00 розпочався проєкт Deep Time. Вісім чоловіків та сім жінок проведуть 40 днів в ізоляції у великій печері, без телефонів, годинників чи будь-яких пристроїв, які могли б допомогти їм визначати час.

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Мета проєкту, який почався у зв'язку з кризою здоров'я, – вивчення здатності людини адаптуватися до втрати просторово-часових орієнтирів та знайти відповіді на цілий ряд питань:

Як знайти почуття часу?

Який зв'язок між когнітивним та біологічним часом, мозком та генними клітинами?

Який зв'язок між сприйманням часу наших годин і нормативним часом?

Як наш мозок бачить час?

Втрата часу – це найбільша дезорієнтація, і саме цей аспект місія Deep Time хоче краще зрозуміти,

– йдеться в повідомленні команди на вебсайті проєкту.

У місії беруть участь добровольці з усієї Франції у віці від 27 до 50 років. Це люди різних професій, у тому числі: анестезіолог, охоронець, біолог, ювелір, вчитель математики та організатор проєкту Крістіан Клот, якого на цей експеримент надихнула пандемія COVID-19, що привнесла ізоляцію в наше життя. Учасники погодились на проєкт на добровільній основі, без будь-якої компенсації.

Я погодився взяти участь у місії, щоб спробувати це позачасове життя, неможливе зовні з нашими комп'ютерами та мобільними телефонами, які постійно нагадують нам про наші зустрічі та зобов'язання. Нелегко жити з 14 людьми, яких ти не знаєш, наше спілкування буде ключем до того, щоб час разом пройшов рівно,

– розповів один з учасників експерименту 29-річний біолог Арно Бурель.



Добровольці, які проведуть 40 днів в ізоляції / Фото Daily Mail

Проєкту Deep Time знадобилося 1,2 мільйона євро: ці кошти надали приватні й державні партнери та Інститут адаптації людини.



Вхід у печеру Ломбрівс / Фото Daily Mail

У найбільшій в Європі печері Ломбрівс команді доведеться адаптуватися до постійної температури 12 градусів за Цельсієм та вологості 95%. Виробляти електроенергію учасники будуть за допомогою системи водного велосипеда. У печері створили три окремих житлових приміщення: для сну, для проживання та для проведення досліджень топографії місця, особливо фауни й флори. Попередньо до печери доставили 1,5 тонни припасів – води та їжі, щоб гарантувати, що учасники зможуть вижити без стороннього втручання.

Цей експеримент є першим у світі. До сьогодні всі місії такого типу були зосереджені на вивченні фізіологічних ритмів тіла, але ніколи не стосувалися впливу цього типу тимчасового розриву на когнітивні та емоційні функції людини,

– сказав професор Етьєн Кехлін, директор лабораторії когнітивних та обчислювальних нейронаук при Ecole Normale Supérieure в Парижі.



Найбільша в Європі печера Ломбрівс / Фото odditycentral



Місцерозташування печери Ломбрівс у Франції / Фото Daily Mail