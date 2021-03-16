Колумбійський блогер Єферсон Коссіо заклався зі своїм швагром Джоаном Лопесом, що досягне відмітки у 3 мільйони підписників в інстаграмі за певний час. Той, хто програє, мав зробити пластичну операцію та збільшити собі груди.

Парі завершилося перемогою блогера, але він вирішив підтримати свого друга і теж збільшити груди. Під час операції Єферсон знімав відео, а потім опублікував його в інстаграмі разом із кінцевим результатом. Він одразу оголосив, що не планує довго ходити з імплантами, і зняв їх через 8 днів.

Читайте також Француз відрізав собі вуха, ніс і верхню губу, щоб бути схожим на прибульця: фото 21+

Я не програв парі, але зроблю собі груди заради розваги, і зніму їх через тиждень. Ви знаєте когось, хто виконує важчі завдання для інстаграму, ніж я? Ви б змогли поставити собі імпланти, щоб повеселитися? Я просто кажу "так" усьому,

– написав блогер.

Щоб побачити більше фото та відео, гортайте праворуч

Цей вчинок спричинив хвилю активного обговорення в мережі. Користувачі розділилися на два табори. Одні сприйняли це за жарт та посміялися разом із чоловіками. Інші – розкритикували та засудили таку "розвагу". В одному зі своїх дописів Єферсон вирішив вибачитися перед своїм підписниками за те, що розпалив між ними суперечку.

Ми не могли й подумати, що наші груди змусять півсвіту так страждати. Вибачте, ми з Джоаном більше такого не робитимемо,

– підписав блогер спільне фото з другом.