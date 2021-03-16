Колумбийский блогер Еферсон Коссио поспорил со своим шурином Джоаном Лопесом, что достигнет отметки в 3 миллиона подписчиков в инстаграме за определенное время. Тот, кто проиграет, должен был сделать пластическую операцию и увеличить себе грудь.

Пари завершилось победой блогера, но он решил поддержать своего друга и тоже увеличить грудь. Во время операции Еферсон снимал видео, а затем опубликовал его в инстаграме вместе с конечным результатом. Он сразу обьявил, что не планирует долго ходить с имплантами, и снял их через 8 дней.

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Я не проиграл пари, но сделаю себе грудь ради развлечения, и сниму через неделю. Вы знаете кого-то, кто выполняет более трудные задания для инстаграма, чем я? Вы бы смогли поставить себе импланты, чтобы повеселиться? Я просто говорю "да" всему,

– написал блогер.

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Этот поступок вызвал волну активного обсуждения в сети. Пользователи разделились на два лагеря. Одни восприняли это как шутку и посмеялись вместе с мужчинами. Другие – раскритиковали и осудили такое "развлечение". В одном из своих постов Еферсон решил извиниться перед своим подписчиками за то, что разжег между ними спор.

Мы не могли и подумать, что наша грудь заставит полмира так страдать. Извините, мы с Джоаном больше не будем так делать,

– подписал блогер совместное фото с другом.