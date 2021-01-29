Энтони Лоффредо превратился в "Черного инопланетянина", когда ему удалили верхнюю губу, отрезали нос и раскололи язык. И, чтобы выглядеть, как реальный инопланетянин, мужчина также покрылся татуировками и пирсингом.

Источник: Instagram Black Alien Project

32-летний француз Энтони Лоффредо покрыл свое тело, включая глазные яблоки – татуировками, пытаясь выглядеть, как "Черный инопланетянин". Физические изменения мужчина документирует в Instagram для своих 290 тысяч подписчиков.

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Ранее хирургическим путем ему удалили оба уха, чтобы он выглядел более инопланетным, ведь во многих фильмах об инопланетянах у этих существ нет ушей, разрезали язык пополам с помощью скальпеля и вживили несколько кожных имплантатов, чтобы добиться неровной текстуры кожи. Последним изменением стало удаление верхней губы, для чего Энтони специально летал в Испанию, поскольку эта процедура незаконна во Франции.

И стоит отметить, что мужчина действительно выглядит как жуткий пришелец. При этом Энтони утверждает, что, несмотря на отталкивающую внешность, у него нет проблем с представительницами противоположного пола.

Когда я был охранником, у меня в голове что-то щелкнуло. Я понял, что живу не так, как хотел бы. Я остановил все и поехал в Австралию. Стало нормальным, даже бессознательным, постоянно думать о своих планах на следующие несколько месяцев. Мне нравится играть роль страшного персонажа,

– пояснил Энтони французской газете Midi Libre в 2017 году.

Во время сеанса вопросов и ответов в прямом эфире в Instagram Энтони сказал, что мечтает снять кожу и заменить ее металлической, а также модифицировать конечности, поэтому следующими в его списке изменений идут пальцы.