Фотограф сделал самые подробные фотографии снежинок в мире: как ему это удалось
Не секрет, что сфотографировать снежинку– нелегко. А сделать это в максимально возможном разрешении – еще труднее. Фотографу из США удалось это сделать, и теперь, благодаря ему, мы можем рассмотреть снежинки во всех деталях.
Источник: Artnet
Фотограф Натан Мирволд утверждает, что ему удалось сделать фотографии снежинок с рекордно высоким разрешением. Это оказалось очень непростой задачей.
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Специальную камеру для фотографирования снежинок Мирволд создавал в течение 18 месяцев. Чтобы как можно дольше сохранить снежинку целиком, он встроил в фотоаппарат систему охлаждения. Все снимки сделаны с выдержкой 500 микросекунд с помощью сапфировой линзы из углеродного волокна.
Делать снимки фотографу пришлось при температуре около 20 градусов мороза. Он работал в Фэрбенксе, штат Аляска, а также в Йеллоунайфе на северо-западной территории Канады.
Снежинки – это прекрасный пример скрытой красоты. Вода – обычное дело для всех нас, но она совершенно незнакомая, когда мы видим ее в другом ракурсе. Хитроумная красота снежинок зависит от их кристаллической структуры, которая является прямым отражением микроскопических аспектов молекулы воды,
– рассказал фотограф.
Фотографии снежинок в рекордно высоком разрешении / Фото Натан Мирволд
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