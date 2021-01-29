Не секрет, что сфотографировать снежинку– нелегко. А сделать это в максимально возможном разрешении – еще труднее. Фотографу из США удалось это сделать, и теперь, благодаря ему, мы можем рассмотреть снежинки во всех деталях.

Источник: Artnet

Фотограф Натан Мирволд утверждает, что ему удалось сделать фотографии снежинок с рекордно высоким разрешением. Это оказалось очень непростой задачей.

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Специальную камеру для фотографирования снежинок Мирволд создавал в течение 18 месяцев. Чтобы как можно дольше сохранить снежинку целиком, он встроил в фотоаппарат систему охлаждения. Все снимки сделаны с выдержкой 500 микросекунд с помощью сапфировой линзы из углеродного волокна.

Делать снимки фотографу пришлось при температуре около 20 градусов мороза. Он работал в Фэрбенксе, штат Аляска, а также в Йеллоунайфе на северо-западной территории Канады.

Снежинки – это прекрасный пример скрытой красоты. Вода – обычное дело для всех нас, но она совершенно незнакомая, когда мы видим ее в другом ракурсе. Хитроумная красота снежинок зависит от их кристаллической структуры, которая является прямым отражением микроскопических аспектов молекулы воды,

– рассказал фотограф.





Фотографии снежинок в рекордно высоком разрешении / Фото Натан Мирволд