Художник из Нидерландов превратил обычное поле с луком-пореем на световую инсталляцию. Это не только невероятно красиво, но и полезно.

Источник: Colossal

Нидерландский художник и дизайнер Даан Рузегаард создал инсталляцию с ультрафиолетовым светом на поле, засаженном луком-пореем. Этот проект называется Grow ("Расти").

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Художник заполнил красными, синими и ультрафиолетовыми огоньками территорию площадью 2 гектара. И создал в самом деле невероятную картину, которой можно любоваться часами.











Поле лука-порея с тысячами ультрафиолетовых фонариков / Фото с инстаграма Даана Рузегаарда

Кроме эстетики, этот проект имеет еще и практическое значение. Ультрафиолетовый свет стимулирует рост растений, что позволяет вдвое уменьшить обьем использования пестицидов и других химикатов. Разрабатывая проект, Рузегаард работал с фотобиологической технологией и "рецептами", которые улучшают устойчивость и метаболизм урожая.

Это придает нового значения слову "агрокультура", и переосмысливает значение ландшафта, ведь он может быть живым произведением искусства,

– рассказал художник.

Смотрите видео про проект Grow

Над этим проектом Даан и его команда работали более 2-ух лет.