15 добровольцев проведут 40 дней в пещере в Арьеже на юге Франции. Эксперимент проводится с целью собрать данные о последствиях длительной изоляции без какого-либо представления о времени для человеческого мозга.

В воскресенье, 15 марта, в 20: 00 начался проект Deep Time. Восемь мужчин и семь женщин проведут 40 дней в изоляции в большой пещере, без телефонов, часов или любых устройств, которые могли бы помочь им определять время.

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Цель проекта, который начался в связи с кризисом здоровья, – изучение способности человека адаптироваться к потере пространственно-временных ориентиров и найти ответы на целый ряд вопросов:

Как найти чувство времени?

Какая связь между когнитивным и биологическим временем, мозгом и генными клетками?

Какая связь между восприятием времени наших часов и нормативным временем?

Как наш мозг видит время?

Потеря времени – самая большая дезориентация, и именно этот аспект миссия Deep Time хочет лучше понять,

– говорится в сообщении команды на веб-сайте проекта.

В миссии участвуют добровольцы со всей Франции в возрасте от 27 до 50 лет. Это люди разных профессий, в том числе: анестезиолог, охранник, биолог, ювелир, учитель математики и организатор проекта Кристиан Клот, которого на этот эксперимент вдохновила пандемия COVID-19, что привнесла изоляцию в нашу жизнь. Участники согласились на проект на добровольной основе, без какой-либо компенсации.

Я согласился принять участие в миссии, чтобы попробовать эту вневременную жизнь, невозможную внешне с нашими компьютерами и мобильными телефонами, которые постоянно напоминают нам о наших встречах и обязательствах. Нелегко жить с 14 людьми, которых ты не знаешь, наше общение будет ключом к тому, чтобы время вместе прошло ровно,

– рассказал один из участников эксперимента 29-летний биолог Арно Бурель.



Добровольцы, которые проведут 40 дней в изоляции / Фото Daily Mail

Проекту Deep Time понадобилось 1,2 миллиона евро: эти средства предоставили частные и государственные партнеры, а также Институт адаптации человека.



Вход в пещеру Ломбривс / Фото Daily Mail

В самой большой в Европе пещере Ломбривс команде придется адаптироваться к постоянной температуре 12 градусов по Цельсию и влажности 95%. Вырабатывать электроэнергию участники будут с помощью системы водного велосипеда. В пещере создали три отдельных жилых помещения: для сна, для проживания и для проведения исследований топографии места, особенно фауны и флоры. Предварительно в пещеру доставили 1,5 тонны припасов – воды и пищи, чтобы гарантировать, что участники смогут выжить без постороннего вмешательства.

Этот эксперимент является первым в мире. До сих пор все миссии такого типа были сосредоточены на изучении физиологических ритмов тела, но никогда не касались влияния этого типа временного разрыва на когнитивные и эмоциональные функции человека,

– сказал профессор Этьен Кехлин, директор лаборатории когнитивных и вычислительных нейронаук при Ecole Normale Supérieure в Париже.



Самая большая в Европе пещера Ломбривс / Фото odditycentral



Месторасположение пещеры Ломбривс во Франции / Фото Daily Mail