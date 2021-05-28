Ексміністерка Іспанії заснувала кіберспортивну команду: раніше її заставали за грою у парламенті

Колишня міністерка продовольства та охорони здоров'я Іспанії 72-річна Селія Вільялобос заснувала власну кіберспортивну команду Screen Wolves. Поки що вона є єдиною її учасницею.

Селія Вільялобос оголосила про створення команди з кіберспорту за допомогою короткого відеоролика, який вона опублікувала в інтернеті. Проте, нічого конкретного про склад та плани Screen Wolves жінка у ньому не сказала.

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Роками я була у центрі уваги. Критика, глузування, докори. Усе життя, визначене однією миттю. Миттю, яка майже змусила мене забути, що я люблю. Але знаєте що? Цьому прийшов кінець. Я більше вас не слухаю. Більше не мовчу. Настав час показати себе. Настав час грати,

– сказала Вільялобос у відеопрезентації.

Селія Вільялобос заснувала кіберспортивну команду: дивіться відео

Ймовірно, що експолітикиня має на увазі курйозний скандал, героїнею якого вона стала ще у 2015 році. Її застали за грою у Candy Crush на планшеті під час звернення Маріано Рахоя, який тоді був прем'єр-міністром Іспанії, на засіданні парламенту. Сама ж Вільялобос на той час була віцеголовою конгресу.

Селія Вільялобос грає у Candy Crush на засіданні у 2015 році: відео

Селія Вільялобос покинула політику ще у 2019 році, і схоже, що нарешті знайшла час зайнятися улюбленою справою – іграми. Однак у що саме гратиме новостворена команда Screen Wolves поки що невідомо. Зрозуміло лише, що це точно буде не Candy Crush, адже це розвага радше для домашнього (у крайньому разі парламентського) використання, а не для кіберспортивних турнірів.

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