Селия Вильялобос объявила о создании команды по киберспорту с помощью короткого видеоролика, который она опубликовала в интернете. Однако, ничего конкретного о составе и планах Screen Wolves женщина в нем не сказала.

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Годами я была в центре внимания. Критика, насмешки, упреки. Вся жизнь, определенная одним мгновением. Мгновением, которое почти заставило меня забыть, что я люблю. Но знаете что? Этому пришел конец. Я больше вас не слушаю. Больше не молчу. Пришло время показать себя. Пришло время играть,

– сказала Вильялобос в видеопрезентации.

Селия Вильялобос основала киберспортивную команду: смотрите видео

Вероятно, что экс-политик имеет в виду курьезный скандал, героиней которого она стала еще в 2015 году. Ее застали на заседании парламента за игрой в Candy Crush на планшете во время обращения Мариано Рахоя, который тогда был премьер-министром Испании. Сама же Вильялобос в то время была вице-председателем конгресса.

Селия Вильялобос играет в Candy Crush на заседании в 2015 году: видео

Селия Вильялобос бросила политику еще в 2019 году, и похоже, что наконец-то нашла время заняться любимым делом – играми. Однако во что именно будет играть новая команда Screen Wolves пока неизвестно. Понятно лишь то, что это точно будет не Candy Crush, ведь это развлечение скорее для домашнего (в крайнем случае парламентского) использования, а не для киберспортивных турниров.

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