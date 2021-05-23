Энн-Софи Херманссон занимала должность мэра Гетерборга (второго по величине города в Швейцарии) с 2016 по 2018 год. Она принимала участие в следующих выборах, но проиграла оппонентам. Однако это не сильно ее огорчило – женщина поняла, что очень устала от политики и решила покинуть эту сферу и кардинально изменить свою жизнь.

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Еще в юности Энн-Софи, по совету отца, получила удостоверение водителя грузовых автомобилей, чтобы всегда иметь запасной вариант в жизни. Оно помогло ей, когда женщина ушла из политики – она решила стать мусорщиком и водить мусоровоз. Не стоит и говорить, что этот поступок вызвал большое удивление у общественности.

Люди продолжают спрашивать меня, какого черта я здесь делаю, но для меня это хорошее решение. К тому же мне тоже нужно платить за квартиру,

– рассказала Энн-Софи Херманссон.

Бывшая политик ни о чем не жалеет. Она говорит, что должность мэра была очень беспокойной и нервной. Конечно, ее нынешняя профессия также имеет свои нюансы, но это рутинная и предсказуемая работа без скучных заседаний и телефонных звонков. "По крайней мере теперь мне никто не досаждает. Переход от политика до мусорщика – это не так уж плохо", – убеждает женщина.

У Энн-Софи сложились прекрасные дружеские отношения с новым коллективом. Кроме того, она продолжает вести активную публичную жизнь, но уже в социальных сетях. У нее 12 тысяч подписчиков в твиттере, где она регулярно публикует фотографии и рассказывает интересные и смешные истории о своей новой работе.