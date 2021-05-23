Енн-Софі Херманссон обіймала посаду мера Гетерборга (другого за величиною міста у Швейцарії) з 2016 по 2018 рік. Вона брала участь у наступних виборах, але програла опонентам. Проте, це її не надто засмутило – жінка зрозуміла, що дуже втомилася від політики й вирішила покинути цю сферу і кардинально змінити своє життя.

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Ще в юності Енн-Софі, за порадою батька, отримала посвідчення водія вантажних автомобілів, аби завжди мати запасний варіант у житті. Воно і стало їй при нагоді, коли жінка пішла з політики – вона вирішила стати сміттяркою і водити сміттєвоз. Не варто й говорити, що цей вчинок викликав неабияке здивування у громадськості.

Люди продовжують питати мене, якого біса я тут роблю, але для мене це хороше рішення. До того ж мені теж потрібно платити за квартиру,

– розповіла Енн-Софі Херманссон.

Колишня політикиня ні про що не шкодує. Вона говорить, що посада мера була дуже неспокійною та нервовою. Звичайно, її теперішня професія також має свої нюанси, але це рутинна і передбачувана робота без нудних засідань і телефонних дзвінків. "Принаймні тепер мені ніхто не докучає. Перехід від політикині до сміттярки – це не так вже й погано", – переконує жінка.

У Енн-Софі склалися чудові дружні стосунки з новим колективом. Крім того, вона продовжує вести активне публічне життя, але вже у соціальних мережах. У неї 12 тисяч підписників у твітері, де вона регулярно публікує світлини та розповідає цікаві і кумедні історії про свою нову роботу.