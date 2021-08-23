Спершу в ефірі не було нічого дивного. Ведуча Івонна Йонг коментувала сюжет, а глядачам показували розмову трьох чоловіків. Аж раптом ці буденні кадри змінилися – на екрані з'явилася кімната, залита червоним світлом.

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Усе вказувало на те, що сюжет про собак перервав сатанинський обряд. Глядачі побачили людей у чорних мантіях та характерну символіку, а один із учасників цього дійства промовив: "Слава Сатані".

Звичайно, ніхто не очікував побачити таке у вечірньому випуску новин, але головною темою обговорень стали не сатаністи, а телеведуча. Івонна Йонг поводилася так, наче нічого й не сталося. Вона не прокоментувала інцидент і просто продовжила читати новини.

Телеканал ABC вирішив випередити усіх, і чи не найпершим опублікував дивну частину свого ефіру у твітері. Причину появи цих кадрів у новинах там також не пояснили, лише написали: "Сатанинська помилка ABC. Що тут відбувалося?".

Користувачі мережі, на відміну від ведучої, мали що сказати з цього приводу. Хтось посміявся із помилки, а хтось був відверто незадоволений тим, що побачив:

"Неможливо повірити, що ці ролики могли з'єднатися випадково, не кажучи вже про те, тому таке відео взагалі потрапило у мережу. У цьому світі занадто багато зла, це огидно";

"Це не був прямий ефір. У ЗМІ завжди перевіряють і редагують все. Це не помилка – вони могли виправити це, але вирішили не робити цього";

"Як їй вдалося зберегти такий спокійний вираз обличчя? Я не розумію, я б вибухнула від сміху";

"Здається, ведуча зовсім не здивована";

"Це дуже смішно".

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