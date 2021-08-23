Сначала в эфире не было ничего удивительного. Ведущая Ивонна Йонг комментировала сюжет, а зрителям показывали разговор трех мужчин. Но вдруг эти кадры изменились – на экране появилась комната, залитая красным светом.

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Все указывало на то, что сюжет о собаках прервал сатанинський обряд. Зрители увидели людей в черных мантиях и характерную символику, а один из участников этого действа сказал: "Слава Сатане".

Конечно, никто не ожидал увидеть такое в вечернем выпуске новостей, но главной темой обсуждений стали не сатанисты, а телеведущая. Ивонна Йонг вела себя так, словно ничего и не произошло. Она не прокомментировала инцидент и просто продолжила читать новости.

Телеканал ABC решил опередить всех, и первым опубликовал странную часть своего эфира в твитере. Причину появления этих кадров в новостях там тоже не объяснили, лишь написали: "Сатанинская ошибка ABC. Что здесь происходило?".

Пользователям сети, в отличие от ведущей, было что сказать по этому поводу. Кто-то посмеялся над ошибкой, а кто-то был откровенно недоволен тем, что увидел:

"Невозможно поверить, что эти ролики могли соединиться случайно, не говоря уже о том, почему такое видео вообще попало в сеть. В этом мире слишком много зла, это отвратительно";

"Это не был прямой эфир. В СМИ всегда проверяют и редактируют все. Это не ошибка – они могли исправить это, но решили не делать этого»;

"Как ей удалось сохранить такой спокойное выражение лица? Я не понимаю, я бы взорвалась от смеха";

"Кажется, ведущая совсем не удивлена";

"Это очень смешно".

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