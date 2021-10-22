Джон Ледженд опинився у натовпі, коли вулична артистка співала його пісню: зворушливі відео

Радха Рао, вулична музикантка із Бостона, США, звично виступала для людей та виконувала популярну пісню All of Me, коли помітила у натовпі її автора та виконавця – Джона Ледженда. Попри неймовірне здивування, вона все таки продовжила співати і завершила композицію.

Поки схвильована Радха виступала, співак всіляко підтримував її. Ледженд дивився на виконавицю, посміхався та схвально кивав.

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Приблизно на середині пісні я помітила чоловіка в плащі та масці, і подумала: "Вау, він схожий на Джона Ледженда". Але я не зациклювалася на цьому, поки він не зняв маску, і не стало очевидно, що це справді він. Мені дуже приємно, що він зупинився і вислухав – це так багато для мене значить,

– поділилася Радха Рао.

Коли Радха закінчила співати, Ледженд підійшов до неї, вкинув чайові у її скриньку та обійняв дівчину. Він сказав, що для нього є великою честю те, що вона виконала його пісню.

Радха не так давно виступає на вулицях – вперше вона спробувала кілька місяців тому. У вуличних концертах їй подобається можливість ділитися своєю творчістю та спілкуватися з людьми під час виступів.

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