Дуже дивні та погані Геловінські костюми 1960-х років: ретрофото

30 жовтня 2021 , 21:55
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Джерело:

Mark Susina

Коли в Україні в більшості своїй не знали, що це за свято, у США люди весело відзначали Геловін. Сьогодні дивно і кумедно дивитися, у що одягалися в Америці у цей день, адже більшість костюмів у 1960-х роках були дійсно жахливо погані.

На ретрофотографіях, які відшукав ентузіаст і цінитель вінтажу Марк Сусіна, можна побачити, як у 1960 роках люди намагалися розбавити осінню нудьгу натужними веселощами і безглуздям. В ту епоху люди переодягалися просто в те, що було під рукою. 

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Тож наступна добірка називається – "Як не вибрати самий відстійний Геловінський наряд".


Дуже дивні та погані Геловінські костюми 1960-х / Фото Mark Susina 


Дуже дивні та погані Геловінські костюми 1960-х / Фото Mark Susina


Дуже дивні та погані Геловінські костюми 1960-х / Фото Mark Susina


Дуже дивні та погані Геловінські костюми 1960-х / Фото Mark Susina


Дуже дивні та погані Геловінські костюми 1960-х / Фото Mark Susina


Дуже дивні та погані Геловінські костюми 1960-х / Фото Mark Susina


Дуже дивні та погані Геловінські костюми 1960-х / Фото Mark Susina


Дуже дивні та погані Геловінські костюми 1960-х / Фото Mark Susina


Дуже дивні та погані Геловінські костюми 1960-х / Фото Mark Susina


Дуже дивні та погані Геловінські костюми 1960-х / Фото Mark Susina


Дуже дивні та погані Геловінські костюми 1960-х / Фото Mark Susina


Дуже дивні та погані Геловінські костюми 1960-х / Фото Mark Susina


Дуже дивні та погані Геловінські костюми 1960-х / Фото Mark Susina


Дуже дивні та погані Геловінські костюми 1960-х / Фото Mark Susina

 

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Автор: Тата Шаргородська