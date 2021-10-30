Дуже дивні та погані Геловінські костюми 1960-х років: ретрофото
Джерело:Mark Susina
Коли в Україні в більшості своїй не знали, що це за свято, у США люди весело відзначали Геловін. Сьогодні дивно і кумедно дивитися, у що одягалися в Америці у цей день, адже більшість костюмів у 1960-х роках були дійсно жахливо погані.
На ретрофотографіях, які відшукав ентузіаст і цінитель вінтажу Марк Сусіна, можна побачити, як у 1960 роках люди намагалися розбавити осінню нудьгу натужними веселощами і безглуздям. В ту епоху люди переодягалися просто в те, що було під рукою.
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Тож наступна добірка називається – "Як не вибрати самий відстійний Геловінський наряд".
Дуже дивні та погані Геловінські костюми 1960-х / Фото Mark Susina
Дуже дивні та погані Геловінські костюми 1960-х / Фото Mark Susina
Дуже дивні та погані Геловінські костюми 1960-х / Фото Mark Susina
Дуже дивні та погані Геловінські костюми 1960-х / Фото Mark Susina
Дуже дивні та погані Геловінські костюми 1960-х / Фото Mark Susina
Дуже дивні та погані Геловінські костюми 1960-х / Фото Mark Susina
Дуже дивні та погані Геловінські костюми 1960-х / Фото Mark Susina
Дуже дивні та погані Геловінські костюми 1960-х / Фото Mark Susina
Дуже дивні та погані Геловінські костюми 1960-х / Фото Mark Susina
Дуже дивні та погані Геловінські костюми 1960-х / Фото Mark Susina
Дуже дивні та погані Геловінські костюми 1960-х / Фото Mark Susina
Дуже дивні та погані Геловінські костюми 1960-х / Фото Mark Susina
Дуже дивні та погані Геловінські костюми 1960-х / Фото Mark Susina
Дуже дивні та погані Геловінські костюми 1960-х / Фото Mark Susina
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