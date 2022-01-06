Допомогла Google-мапа: поліції вдалося знайти мафіозі, який 20 років тому втік із в'язниці

Колишнього члена сицилійської мафіозного угруповання заарештували після майже 20 років розшуків. Поліція впізнала його обличчя на зображенні Google Street View.

Член сицилійського мафіозного угруповання "Стидда" Джоаккіно Гамміно втік з римської в'язниці Ребіббія у 2002 році. Вже у 2003 році він був заочно засуджений до довічного ув'язнення за вбивство, скоєне кількома роками раніше.

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Гамміно значився в списку найбільш розшукуваних злочинців Італії. Лише через 20 років після втечі його вдалося розшукати та заарештувати. І допоміг у цьому італійським поліцейським сервіс Google Street View. Детективи переглядали панорами вулиць Галапагара, Іспанія, і помітили двох чоловіків біля магазину El Huerto de Manu. Ця фотографія також була опублікована на сторінці місцевого ресторану у фейсбуці, в якому працював чоловік.

Було багато попередніх і довгих розслідувань, які привели нас до Іспанії. Ми були на правильному шляху, і карти Google допомогли підтвердити наші розслідування,

– заявив прокурор Палермо Франческо Ло Вой.

Поліції вдалося знайти мафіозі, який 20 років тому втік із в'язниці завдяки Google Street View / Фото The Telegraph

Один з чоловіків на фото здався правоохоронцям схожим на втікача. І хоча в Іспанії колишній мафіозі жив під вигаданим ім'ям, його впізнали по шраму на підборідді.

Як ви мене знайшли? Я навіть не дзвонив своїй родині останні десять років,

– здивувався Гамміно при затриманні.

В цей час Джоаккіно Гамміно перебуває під вартою в Іспанії, а італійська поліція сподівається екстрадувати його для винесення вироку до кінця лютого.