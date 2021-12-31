На гала-вечері у 2016 році Карло Кракко, ресторан якого став володарем двох зірок Мішлен, подав ризотто з томатами, лимоном та тушкованою яловичиною ваґю. Цей захід відвідали 400 людей, серед яких був і Акілле Оттавіані – редактор газети La Cronaca di Verona.

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Після вечері Оттавіані опублікував негативний відгук на страву кухаря. Він написав, що багато гостей вечері були розчарованими та пішли у найближчі магазини купувати кебаби. За його словами, страва не вдалася – ризотто було несмачним, м'ясо жорстким, а овочі невідповідними.

Саме тому Карло Кракко й подав на нього у суд за наклеп, аргументуючи це рішення тим, що відгук негативно повпливав на його бізнес. На думку кухаря, відгук Оттавіані був некоректним, адже у ньому було подано думки неназваних людей.

Якби він написав: "Я був розчарований, я пішов і купив кебаб, як тільки вечеря закінчилася", це було б критикою та особистою думкою,

– пояснив кулінарний журналіст Даріо де Марко.

Суд став на бік шеф-кухаря, і зобов'язав редактора виплатити штраф у розмірі 11 000 євро, попередню компенсацію збитків на суму 20 000 євро та ще 3500 євро, аби покрити судові витрати. Загалом Карло Кракко має отримати 34 500 євро (понад 1 мільйон гривень).

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