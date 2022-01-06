Член сицилийской мафиозной группировки "Стидда" Джоаккино Гаммино сбежал из римской тюрьмы Ребиббия в 2002 году. Уже в 2003 году он был заочно приговорен к пожизненному заключению за убийство, совершенное несколькими годами ранее.

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Гаммино значился в списке самых разыскиваемых преступников Италии. Лишь через 20 лет после побега его удалось разыскать и арестовать. И помог в этом итальянским полицейским сервис Google Street View. Детективы просматривали панорамы улиц Галапагара, Испания, и заметили двух мужчин возле магазина El Huerto de Manu. Эта фотография также была опубликована на странице местного ресторана в фейсбуке, в котором работал мужчина.

Было много предварительных и долгих расследований, которые привели нас в Испанию. Мы были на правильном пути, и карты Google помогли подтвердить наши расследования,

– заявил прокурор Палермо Франческо Ло Вой.

Полиции удалось найти мафиози, который 20 лет назад сбежал из тюрьмы благодаря Google Street View / Фото The Telegraph

Один из мужчин на фото показался правоохранителям похожим на беглеца. И хотя в Испании бывший мафиози жил под вымышленным именем, его узнали по шраму на подбородке.

Как вы меня нашли? Я даже не звонил своей семье последние десять лет,

– удивился Гаммино при задержании.

В это время Джоаккино Гаммино находится под стражей в Испании, а итальянская полиция надеется экстрадировать его для вынесения приговора до конца февраля.