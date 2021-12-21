Дитяча мрія: чоловік створив для своєї дружини фургон Барбі

У США подружжя подорожує західним узбережжям на яскраво-рожевому фургоні. Цей транспорт – мрія жінки, яку втілив у життя чоловік на ім’я Стівен.

Американка Талія Мессі – велика шанувальниця ляльки Барбі та її рожевого світу. Її чоловік, перукар Стівен, радо підтримує жінку, та навіть реалізував одну із її мрій – власноруч створив барвистий фургон Барбі.

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Рожевий транспорт Стівен створив зі старого автофургону. Надихався чоловік дизайном рожево-білого трейлеру Cardinal 1969 року.

Інтер'єр фургону Барбі / Фото з інстаграму Талії Мессі

Стівен подарував Талії фургон на її 30-річчя. Старий транспорт перукар перетворив на рожевий трейлер із дизайном, натхненним Барбі.

Подружжя назвало фургон Дейзі. Кольоровий фургон став другим для пари – тепер Стівен та Талія перетворюють старі трейлери на нові та відреставровані.

Що відомо про попереднє творіння подружжя Перший трейлер, який зробила пара, поїхав на музичний фестиваль Coachella в Палм-Спрінгс. Фургон мав тематичне оздоблення, присвячене фестивальній події.

Старі трейлери, які реставрує подружжя / Фото з інстаграму Талії Мессі

Стівен власноруч створював особливі штрихи – райдужні стіни та епоксидні візерунки у ванній кімнаті. Талія також допомагала чоловіку – оздоблювала меблі та підбирала кольори.

Веселкові яскраві кольори та грайливі мотиви охоплюють весь унікальний фургон. У транспорті є міні бар, вітражі та особливі меблі. Усі деталі Талія продумувала сама.

Процес створення фургону Барбі / Фото з інстаграму Талії Мессі

За словами подружжя, фургон Барбі обійшовся їм приблизно у 5 тисяч доларів – трохи менше ніж 150 тисяч гривень.