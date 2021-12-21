Американка Талия Месси – большая поклонница куклы Барби и ее розового мира. Ее муж, парикмахер Стивен, радостно поддерживает женщину, и даже реализовал одну из ее мечтаний – собственноручно создал красочный фургон Барби.

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Розовый транспорт Стивен создал из старого автофургона. Вдохновлялся мужчина дизайном розово-белого трейлера Cardinal 1969 года.

Интерьер фургона Барби / Фото из инстаграма Талии Месси

Стивен подарил Талии фургон на ее 30-летие. Старый транспорт парикмахер превратил в розовый трейлер с дизайном, вдохновленным Барби.

Супруги назвали фургон Дейзи. Цветной фургон стал вторым для пары – теперь Стивен и Талия превращают старые трейлеры в новые и отреставрированные.

Что известно о предыдущем творении супругов Первый трейлер, который сделала пара, уехал на музыкальный фестиваль Coachella в Палм-Спрингс. Фургон имел тематическое убранство, посвященное фестивальному событию.

Старые трейлеры, которые реставрируют супруги / Фото из инстаграма Талии Месси

Стивен создавал особые штрихи – радужные стены и эпоксидные узоры в ванной комнате. Талия также помогала мужу – украшала мебель и подбирала цвета.

Яркие радужные цвета и игривые мотивы охватывают весь уникальный фургон. В транспорте есть мини бар, витражи и специальная мебель. Все детали Талия продумывала сама.

Процесс создания фургона Барби / Фото из инстаграма Талии Месси

По словам супругов, фургон Барби обошелся им примерно в 5 тысяч долларов – чуть меньше 150 тысяч гривен.