Для чого супермаркети використовують цей хитрий трюк – читайте далі.

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Навіщо розміщувати овочі та фрукти на початку

Експерти з архітектури та дизайну кажуть, що є особлива причина.

Кожен куточок супермаркету спроектований так, щоб змусити покупців витрачати якомога більше. Кількість думок, вкладених у дизайн продуктового магазину, з психологічного та маркетингового погляду, просто дика,
– мовиться у дослідженні.

Так, експерти вважають, що продуктові магазини розміщуватимуть відділ фруктів і овочів просто біля входу, щоб ваш погляд одразу падав на них. Причина, з якої вони виставляють фрукти та овочі на початку магазинів, полягає в тому, "щоб ви почувалися менш винними через те, що пізніше захопили нездорову їжу".

Чому супермаркети завжди кладуть фрукти та овочі просто біля входу
Чому супермаркети завжди кладуть фрукти та овочі просто біля входу / Фото Unsplash

"Ще один спосіб змусити вас витрачати більше грошей – це організувати низку з пластівцями так, щоб солодкі пластівці перебували на рівні очей дитини, щоб вона з більшою ймовірністю їх схопила, тоді як здоровіші варіанти розташовані нагорі", – додають експерти.

Любителі дизайну також пояснюють, що предмети першої потреби, як-от яйця та хліб, розміщуються в задній частині супермаркетів, тож ви "вимушені йти через інші проходи, щоб добути їх".

Раніше дівчина з Австралії поділилася прикрим інцидентом, який стався з нею у магазині. Вона закликала інших покупців ретельно перевіряти чеки.