Для чого супермаркети використовують цей хитрий трюк – читайте далі.

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Навіщо розміщувати овочі та фрукти на початку

Експерти з архітектури та дизайну кажуть, що є особлива причина.

Кожен куточок супермаркету спроектований так, щоб змусити покупців витрачати якомога більше. Кількість думок, вкладених у дизайн продуктового магазину, з психологічного та маркетингового погляду, просто дика,

– мовиться у дослідженні.

Так, експерти вважають, що продуктові магазини розміщуватимуть відділ фруктів і овочів просто біля входу, щоб ваш погляд одразу падав на них. Причина, з якої вони виставляють фрукти та овочі на початку магазинів, полягає в тому, "щоб ви почувалися менш винними через те, що пізніше захопили нездорову їжу".



Чому супермаркети завжди кладуть фрукти та овочі просто біля входу / Фото Unsplash

"Ще один спосіб змусити вас витрачати більше грошей – це організувати низку з пластівцями так, щоб солодкі пластівці перебували на рівні очей дитини, щоб вона з більшою ймовірністю їх схопила, тоді як здоровіші варіанти розташовані нагорі", – додають експерти.

Любителі дизайну також пояснюють, що предмети першої потреби, як-от яйця та хліб, розміщуються в задній частині супермаркетів, тож ви "вимушені йти через інші проходи, щоб добути їх".

Раніше дівчина з Австралії поділилася прикрим інцидентом, який стався з нею у магазині. Вона закликала інших покупців ретельно перевіряти чеки.