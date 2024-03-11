Важливо! Цей матеріал містить виключно інформацію довідкового характеру, що не повинна розглядатись як заклик до участі в будь-яких азартних іграх чи лотереях. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил (принципів) відповідальної гри! Реклама онлайн-казино. Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі інтернет, видана 15.04.2021 року Комісією з регулювання азартних ігор і лотерей (рішення про видачу ліцензії №141 від 07.04.2021 р.)