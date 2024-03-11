Как сообщают СМИ, на борту самолета вспыхнула драка между грузинскими и российскими пассажирами.

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Их ссора вскоре переросла в драку. Известно, что телесные повреждения получили россияне.

Что было после приземления самолета

Экипаж самолета принял решение срочно сесть в аэропорту Румынии. После приземления участников драки вывели из самолета и передали полиции.

Что именно стало причиной конфликта, пока неизвестно.

Курьезные инциденты на борту самолета

На борту самолета авиакомпании Batik Air, летевшего из Юго-Восточного Сулавеси в Джакарту, оба пилота заснули прямо во время рейса. Интересно, что оба пилота прошли проверку состояния здоровья, а также получили отрицательный тест на алкоголь, поэтому были пригодны к полету.

А вот 58-летнему Марку Гарлану, проходившему регистрацию на свой рейс, повезло встретить свою точную копию. Произошло это 2 марта во время полета из Лондона в Бангкок.

Пассажирку, по имени Джоанна Чиу сняли с рейса самолета авиакомпании WestJet, летевшего из Мексики в Ванкувер, из-за чрезмерного посещения туалета перед взлетом. Девушка имела расстройство желудка и пожаловалась на то, что авиакомпания не помогла ей добраться до отеля.

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