Для чего супермаркеты используют этот хитрый трюк – читайте дальше.

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Зачем размещать овощи и фрукты в начале

Эксперты по архитектуре и дизайну говорят, что есть особая причина.

Каждый уголок супермаркета спроектирован так, чтобы заставить покупателей тратить как можно больше. Количество мыслей, вложенных в дизайн продуктового магазина, с психологической и маркетинговой точки зрения, просто дикая,

– говорится в исследовании.

Так, эксперты считают, что продуктовые магазины будут размещать отдел фруктов и овощей просто у входа, чтобы ваш взгляд сразу падал на них. Причина, по которой они выставляют фрукты и овощи в начале магазинов, заключается в том, "чтобы вы чувствовали себя менее виноватыми из-за того, что позже захватили нездоровую пищу".



Почему супермаркеты всегда кладут фрукты и овощи прямо у входа / Фото Unsplash

"Еще один способ заставить вас тратить больше денег – это организовать ряд с хлопьями так, чтобы сладкие хлопья находились на уровне глаз ребенка, чтобы он с большей вероятностью их схватил, тогда как здоровые варианты расположены наверху", – добавляют эксперты.

Любители дизайна также объясняют, что предметы первой необходимости, например яйца и хлеб, размещаются в задней части супермаркетов, поэтому вы "вынуждены идти через другие проходы, чтобы добыть их".

Ранее девушка из Австралии поделилась досадным инцидентом, который произошел с ней в магазине. Она призвала других покупателей тщательно проверять чеки.