Інцидент стався з її матір'ю у супермаркеті Woolworths на півночі Сіднея (Австралія).

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Що відбулося у магазині

Австралійка розповіла, що її мама купила кілька товарів у Woolworths. Чек на покупку був у кілька разів більшим.

Схоже, шматочок шинки вагою у 256 грамів, яку вона купила, пробили за ціною кілограма (36 доларів). Хоча його вартість складає всього 9,22 долара,

– написала дівчина.

Вона переконана, що таку помилку важко пояснити збоєм у касовій системі магазину, оскільки ціна, імовірно, вводилася вручну. На щастя, це вчасно помітила мати, хоча вона зазвичай не перевіряє чеки під час покупок.

У мережі думки людей розділилися. Одні писали, що касир міг неправильно ввести цифру через складку на штрих-коді товару. А інші ж стверджували, що це просто випадковість.



Жінку надурили у магазині / Фото Reddit

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