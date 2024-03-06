Інцидент стався зранку 1 березня.

Дивіться також Причащався на службі: суд на Львівщині оштрафував священника, який сів за кермо п’яним

Зловмисник вийшов з чорного Chevrolet Malibu о 9:45 ранку і напав на чоловіка, який перебував біля банкомата Chase Bank. Під дулом пістолета зловмисник змусив його лягти на землю та зняв з нього штани. Це було зроблено, щоб він не міг втекти чи помститися, повідомила поліція.

У результаті, підозрюваний втік з невідомою сумою готівки. На зображеннях, опублікованих поліцією, підозрюваний одягнений у сірий светр із капюшоном, спортивні штани, сонцезахисні окуляри, кепку та маску.



Курйозне пограбування / Фото Irving Police Department

Раніше в Австралії жінка зчинила ефектне пограбування. Вона викрала фургон з 10 000 пончиками всередині і намагалася втекти. Відомо, що вона сіла за кермо, коли водій зупинився на заправці і пішов розраховуватися за пальне.

Виявилося, що це – 28-річна Б'янка Денніс, яку спочатку розшукували за звинуваченням у відсутності квитка на платформі залізничного вокзалу. Вона переховувалася від копів протягом двох тижнів.