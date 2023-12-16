Відомо, що вона сіла за кермо, коли водій зупинився на заправці і пішов розраховуватися за пальне.

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Злочин зафіксували камери відеоспостереження, тож зловмисницю швидко знайшли. Виявилося, що це – 28-річна Б'янка Денніс, яку спочатку розшукували за звинуваченням у відсутності квитка на платформі залізничного вокзалу. Вона переховувалася від копів протягом двох тижнів.

Їй було пред'явлено звинувачення у захопленні та керуванні транспортним засобом без згоди власника, керуванні транспортним засобом протягом періоду дискваліфікації, а також у подорожі чи спробі поїздки без чинного квитка,

– заявили в поліції Нового Південного Вельсу.

Незрозуміло, чи знала вона, що білий фургон без розпізнавальних знаків був набитий тисячами пончиків. Однак у поліції зазначили, що "пончики були знищені". Що з ними сталося, у поліції не пояснили.

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