Відомо, що вона сіла за кермо, коли водій зупинився на заправці і пішов розраховуватися за пальне.
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Злочин зафіксували камери відеоспостереження, тож зловмисницю швидко знайшли. Виявилося, що це – 28-річна Б'янка Денніс, яку спочатку розшукували за звинуваченням у відсутності квитка на платформі залізничного вокзалу. Вона переховувалася від копів протягом двох тижнів.
Їй було пред'явлено звинувачення у захопленні та керуванні транспортним засобом без згоди власника, керуванні транспортним засобом протягом періоду дискваліфікації, а також у подорожі чи спробі поїздки без чинного квитка,
– заявили в поліції Нового Південного Вельсу.
Незрозуміло, чи знала вона, що білий фургон без розпізнавальних знаків був набитий тисячами пончиків. Однак у поліції зазначили, що "пончики були знищені". Що з ними сталося, у поліції не пояснили.
Інші невдалі пограбування
- Раніше ми писали про грабіжника з Китаю, який заснув у будинку своїх жертв. Згодом він розбудив своїм гучним храпом господарів будинку і вони викликали поліцію.
- А от у Польщі турист викрав з автовокзалу цілий автобус. Він потрібен йому для того, щоб доїхати додому. З'ясувалося, що хлопець їхав додому потягом зі Свідвіна до Гдині, однак його висадили на станції в Лемборку, бо він не мав квитка.