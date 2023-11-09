З'ясувалося, що хлопець їхав додому потягом зі Свідвіна до Гдині. Однак його висадили на станції в Лемборку, бо він не мав квитка.

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Турист не вигадав нічого кращого, ніж викрасти цілий автобус. Поліцейські Лемборка отримали повідомлення про викрадення автобуса Setra з автостоянки вокзалу.

Справою зайнялися слідчі, які розпочали пошуки зловмисника, а черговий офіцер розіслав повідомлення до всіх підрозділів Поморського воєводства про викрадений транспортний засіб.

Чи затримали порушника

Відомо, що хлопця вже затримали. З'ясувалося, що хлопець раніше вкрав вантажівку та таким чином доїхав до свого дому. Тепер мандрівнику загрожує до 10 років позбавлення волі.



Затримання порушника / Фото польська поліція

Раніше у Польщі сталося незвичайне пограбування. Чоловік залишився у торгово-розважальному центрі після його закриття. Молодий чоловік вирішив вдати себе за манекена, проник до вітрини магазину та простояв нерухомо певний час, тримаючи в правій руці пакет.

Ще одного разу зловмисник вирішив не приховуватися під маскою манекена, а просто ледь помітно просунувся під сталевою завісою та потрапив до магазина одягу в цьому ж самому ТРЦ. Там він змінив свій наряд на елітне дизайнерське вбрання і безкоштовно поїв у барі.