Річ у тім, що грабіжник розбудив своїм гучним храпом господарів будинку.

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Як грабіжник міг заснути

Відомо, що злодій пробрався у вікно будинку в провінції Юньнань на південному заході Китаю. І хоча на дворі була ніч, господарі будинку досі не спали. Зловмисник вирішив покурити в окремій кімнаті, чекаючи, поки вони заснуть, але зробив це сам.

Господиня будинку, на прізвище Танг спала з дитиною, коли її розбудило гучне хропіння. Вона спочатку не надала цьому значення, прийнявши його за шум із сусідського будинку. Потім жінка помітила, що хропіння стає гучнішим. Китаянка пішла мити пляшечку з молоком для своєї дитини, і вирішила оглянути будинок. Потім вона виявила, що невідомий чоловік міцно спить на підлозі в іншій кімнаті.

Жінка одразу ж викликала поліцію, а горе-грабіжника заарештували.

Інше курйозне викрадення

Раніше ми писали про туриста, який викрав з польського автовокзалу цілий автобус. Він потрібен йому для того, щоб доїхати додому. З'ясувалося, що хлопець їхав додому потягом зі Свідвіна до Гдині, однак його висадили на станції в Лемборку, бо він не мав квитка.

Турист не вигадав нічого кращого, ніж викрасти цілий автобус. Поліцейські Лемборка отримали повідомлення про викрадення автобуса Setra з автостоянки вокзалу.