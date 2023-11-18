Відомо, що інцидент стався під час перельоту з Фінікса до Гонолулу. 29-річна американка Кейла Фарріс влаштувала "дебош" на борту літака.

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Жінка категорично відмовлялась від дотримання загальновстановлених правил:

зняла захисну маску в умовах пандемії,

використовувала нецензурну лексику,

погрожувала екіпажу та пасажирам на борту.

Через інцидент, що вийшов з-під контролю, пілотам довелося розвернути літак назад до Фінікса, а диспетчери задля уникнення ризиків зіткнення перенаправили інші авіарейси на Гаваї.

Як покарали порушницю

Жінку оштрафували на вражаючу суму, практично 40 тисяч доларів, та призначили термін ув'язнення тривалістю 3,6 місяця. Крім того, протягом трьох років їй заборонено користуватися послугами комерційних рейсів без спеціального дозволу. Жінка визнала свою провину.

Інциденти на борту літаків