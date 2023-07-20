Вражає, але повітряне судно не долетіло аж 6000 кілометрів до свого пункту призначення.

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Що утнув скандальний пасажир

Скандал почався того, як всі пасажири рейсу Г'юстон – Амстердам зайшли на борт і екіпаж почав підготовку до польоту. Чоловік почав вимагати у бортпровідників принести йому їжу, хоча у момент зльоту це неможливо. Також його обурило меню. Свій гнів він виплеснув і на пасажирах, посилаючи їх вслід за російським військовим кораблем.

Що відбулося на борту літака: дивіться відео

Через таку істерику, пілоти змушені були приземлитися в Чикаго. Для цього їм довелося деякий час спалювати паливо для безпечнішої посадки. Літак кружляв навколо О'Гари, доки не згоріло достатньо палива.

Після посадки пасажира вигнали з літака. В аеропорті він довго сперечався з персоналом та поліцією. Після затяжної суперечки чоловік нарешті дозволив співробітникам аеропорту та копам вивести себе.

Я звичайний мандрівник, як і всі інші. Я збираюся вилетіти до Амстердама і заплатив додаткові 1000 доларів. І все, що я хотів зробити, це поїсти, як всі інші,

– сказав він.

Після цього інциденту інші пасажири вдало вирушили у подорож до Амстердама.

Раніше в одному з аеропортів Москви росіянка не хотіла платити за дитячий горщик. "Винахідлива" жінка додумалась надіти його собі на голову. Вона стверджувала, що це її капелюх.