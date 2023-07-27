Інцидент стався на борту рейсу LS727. Через це деякі пасажири затрималися аж на 27 годин.

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Що зробили скандальні пасажири

Як відомо, один з пасажирів та його супутниця порушили порядок на борту. Чоловік зчинив бійку та не виконував наказів командира літака. Саме тому екіпаж вирішив, що найбезпечніше висадити проблемного пасажира на 483 кілометри раніше, ніж очікувалося.

26-річного чоловіка, підозрюваного в організації бійки, зафіксували на Мадейрі в супроводі служби безпеки. У заяві регіонального командування поліції громадської безпеки Мадейри йдеться, що іноземного громадянина було заарештовано "за злочин, який полягає в непокорі законному наказу командира літака".

Чоловіка "заспокоїли" шокером

Також офіцери використовували "електричну зброю з низьким смертоносним потенціалом", щоб "гарантувати безпеку інших пасажирів та членів екіпажу" після того, як скандальний пасажир відмовився співпрацювати.

Громадянина було затримано присутньою там поліцією за непокору відповідно до звичайних процесуальних дій, і рейс продовжився до пункту призначення,

– мовиться у заяві.

Раніше пасажир United Airlines влаштував на борту літака такий скандал, що його були змушені зняти з рейсу. Відомо, що конфлікт розгорівся вже під час польоту. Члени екіпажу не довго думали і вирішили екстренно посадити літак.