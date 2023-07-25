Попри всі незручності, 25-річна дівчина рада, що живе у Порт-Алсуорті, штат Аляска.

Дивіться також Попри заборону влади: величезний лайнер, що затонув 20 років тому, став туристичним об'єктом

Як живе пара у "найвіддаленішому селищі у світі"

Жінка, яка живе в одному з найвіддаленіших сіл світу, пролетіла 321 кілометр, щоб пригостити вечерею свого чоловіка, 23-річного Джареда Річардсона. Чоловік працює рибальським гідом. Вони познайомилися, коли він працював на сімейному курорті компанії Lake Clark Resort.

Повертаючись додому після роботи Саліна захотіла порадувати чоловіка чимось особливим. Тому вона взяла італійську їжу на винос, щоб влаштувати для Джареда вечір побачень, і пролетіла з нею 321 кілометр.

Це дуже віддалене місце – сюди немає доріг. Єдиний спосіб дістатися сюди – невеликий літак. Мені подобається простота життя тут. Час від часу це буває складно. Доводиться заздалегідь планувати запаси, але мені подобається бути оточеним природою. Усе це було того варте,

– розповіла жінка.



Саліна Алсуорт з чоловіком / Фото Daily Star

Село назвали на честь рідних Саліни

Прадідусь і прабабуся Саліни – Бейб і Мері Алсуорт – були одними з перших мешканців Порт-Алсуорта, тому село і названо на їхню честь. У 1940-х роках на Аляску запрошували людей, охочих оселитися в селі. Бейб і Мері мали довести, що можуть жити на землі самостійно, і у відповідь уряд виділив їм землю для проживання.

Сніг і туман — це великий фактор, тут немає лікарень. У нас є невелика клініка, де надають базову допомогу, але якщо у вас народилася дитина або потрібна операція, то добиратися туди потрібно літаком. Єдиний магазин, який у нас є, – це маленький сувенірний магазин на курорті моєї родини. Тут немає ні театрів, ні барів, ні ресторанів. У нас є два кафе, але це єдині заклади в місті,

– сказала Саліна.

Попри численні проблеми, жінка заявила, що не планує переїжджати. Її чоловік Джаред вирішив перебратися в село з Детройта, штат Мічиган.



Вид з літака / Фото Daily Star

Додамо, що в Ізраїлі чоловік за 50 років перетворив печеру на власний "будинок", зробивши складний підземний лабіринт із вирубаними тунелями. Однак тепер його загрожує виселення за рішенням влади, яка стверджує, що він наражає на небезпеку берегову лінію.