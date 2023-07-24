Зізнаємося, зруйнований лайнер посеред прозорої бірюзової водички має просто приголомшливий вигляд.

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Що відомо про величезний корабель

Історія круїзного лайнера почалася в 1974 році, коли його побудували на німецькій верфі та продали данській компанії BEWA Cruises. На судні, розрахованому на 140 пасажирів, були:

оглядовий майданчик,

бібліотека,

сонячна палуба з басейном і невеликий фітнес-центр.

Судно було побудовано для рейсів у полярні райони Антарктики. На борту судна були шлюпки, які давали змогу пасажирам висаджуватися й досліджувати крижини, а також здійснювати круїзи в тепліші краї.



Який вигляд мало судно до катастрофи / Фото Daily Mail

Однак 30 квітня 2000 року під час плавання в проході Сандфлай Соломонових островів судно натрапило на риф. На щастя, всіх пасажирів встигли евакуювати на рятувальних шлюпках.

Капітан судна привів корабель у бухту Родерік біля узбережжя острова Нггела Суле та посадив його на мілину, щоб запобігти затопленню, оскільки судно сильно кренилося на бік. Видання зазначає, що було зроблено спробу врятувати судно, але вона виявилася марною.

Як затонуле судно стало приманкою для туристів

Попри те, що дослідження самого затонулого судна заборонене, місцеві вигадали чимало атракцій для туристів, пов'язаних з ним. До прикладу, сьогодні мандрівники можуть:

поплавати з маскою та трубкою навколо затонулого лайнера,

влаштувати пікнік на острові,

спуститися по зіплайну з вершини судна на берег.

Цікаво! Це не єдине затонуле судно на архіпелазі Соломонових островів — за оцінками фахівців, біля його берегів розташовано близько 200 затонулих кораблів, що робить його притулком як для дайверів, так і для любителів історії.

Для відвідування іржавого затонулого корабля організовуються екскурсії, а неподалік можна орендувати три надводних бунгало, з яких відкривається вид на лайнер.

Затонулий круїзний лайнер став туристичним об'єктом / Фото Daily Mail