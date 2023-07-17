Мовиться про 77-річного Ніссіма Кахлона. За пів століття він перетворив крихітну печеру на середземноморському пляжі на вражаючий дім.

Цікаво Будинок у печері: це помешкання в Колорадо вражає кожною деталлю

Однак тепер його загрожує виселення за рішенням влади, яка стверджує, що він наражає на небезпеку берегову лінію.

Який вигляд має фантастичний "будинок" у скелі

Ніссім Кахлон є надзвичайно гостинним. Чоловік охоче приймає відвідувачів і показує свій "дім", що є наполовину житлом, наполовину витвором мистецтва. Практично всі поверхні його головних покоїв покриті складною мозаїкою, виконаною з викинутої плитки всіх кольорів, яку він роками збирав на смітниках Тель-Авіва.



Печера має підземні тунелі / Фото Daily Star

Як розповів чоловік, ще у 1973 році Ніссім жив у наметі на пляжі Герцлії майже за 13 кілометрів на північ від Тель-Авіва. Саме тоді він вирішив перетворити звичайну печеру на щось більше. Він продряпував гірську породу допоки діра у скелі не стала більшою. Загалом для "будівництва" він залучив й інші матеріали: дерево, метал, кераміку і камінь.

Тепер усередині є сходи, які вигинаються, і коридори, які переплітаються, становлячи собою лабіринт. Також у будинку є водопровід, електричне освітлення в більшості кімнат, телефон, і, за словами Ніссіма, він надійний з конструктивної точки зору.

З каміння, яке я добуваю, я роблю гіпс і будую стіну. Тут немає відходів, тільки матеріал, ось у чому логіка. Усе корисно, жодного сміття,

– сказав чоловік.



Чоловік сам облаштував печеру / Фото Daily Star

Чоловіка неодноразово хотіли виселити

Попри те, що зараз усе тільки починається, у 1974 році чоловік вже отримав перше повідомлення про знесення будинку, але тоді нічого не сталося. У нього немає дозволу на будівництво, але він каже, що з минулого року влада на деякий час дала йому спокій.

Я не збираюся звідси йти. Я готовий до того, що мене тут поховають. Мені нікуди йти, у мене немає іншого дому,

– заявив чоловік.

Позиція влади

Міністерство охорони навколишнього середовища Ізраїлю заявило, що за останні 50 років Кахлон завдав "значної шкоди скелі, наразив на небезпеку населення і зменшив площу пляжу для проходу людей". Відомство вже виписало йому повідомлення про виселення, вважаючи, що його лабіринт загрожує ізраїльському узбережжю, а сама будова є незаконною.



Вид на печеру просто приголомшливий / Фото Daily Star