Инцидент произошел утром 1 марта.

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Злоумышленник вышел из черного Chevrolet Malibu в 9:45 утра и напал на мужчину, который находился возле банкомата Chase Bank. Под дулом пистолета злоумышленник заставил его лечь на землю и снял с него штаны. Это было сделано, чтобы он не мог убежать или отомстить, сообщила полиция.

В результате, подозреваемый сбежал с неизвестной суммой наличных. На изображениях, опубликованных полицией, подозреваемый одет в серый свитер с капюшоном, спортивные штаны, солнцезащитные очки, кепку и маску.



Курьезное ограбление / Фото Irving Police Department

Ранее в Австралии женщина совершила эффектное ограбление. Она похитила фургон с 10 000 пончиками внутри и пыталась убежать. Известно, что она села за руль, когда водитель остановился на заправке и пошел рассчитываться за топливо.

Оказалось, что это – 28-летняя Бьянка Деннис, которую изначально разыскивали по обвинению в отсутствии билета на платформе железнодорожного вокзала. Она скрывалась от копов в течение двух недель.