Чоловік заморожує штани і залишає їх на парковці, щоб зберегти собі місце: кумедні фото

У снігову погоду розчищене місце для паркування автомобіля – це особливий вид розкоші. І як шкода залишати комусь місце, біля якого довелося добряче помахати лопатою вранці. Американці часто практикують "бронювання" паркомісць біля своїх будинків, і використовують для цього дорожні конуси та стільці. Але письменник Адам Зельцер із Чикаго підійшов до цього креативніше за інших.

Адам Зельцер залишає на власноруч розчищеному паркомісці пару заморожених штанів. Чоловік розповів та показав, як саме він це робить у своєму твіттері. Він називає це "забавою на випадок полярного вихру".

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Замочіть пару штанів та винесіть їх на вулицю. Через 20 хвилин ви зможете надати для них форму, а ще через 20 хвилин – вони стануть твердими,

– написав Адам.

У інших дописах він показав ще кілька фотографій заморожених штанів у різних локаціях. Варто визнати, що це видовище не лише смішне, а й дещо моторошне. Якщо побачити таку картину вночі на безлюдній вулиці, можна неабияк перелякатися.







Заморожені штани на вулицях Чикаго / Фото з твіттеру Адама Зельцера

Набавившись зі штанами, Адам планує заморозити ще й сорочки, аби створити довершений образ "охоронця паркомісця".

Ці світлини швидко розійшлися мережею. Сотні людей захоплюються кумедною винахідливістю чоловіка. Тож, не виключено, що невдовзі заморожені штани з'являться в усіх куточках США та світу.