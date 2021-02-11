Чоловік заморожує штани і залишає їх на парковці, щоб зберегти собі місце: кумедні фото
У снігову погоду розчищене місце для паркування автомобіля – це особливий вид розкоші. І як шкода залишати комусь місце, біля якого довелося добряче помахати лопатою вранці. Американці часто практикують "бронювання" паркомісць біля своїх будинків, і використовують для цього дорожні конуси та стільці. Але письменник Адам Зельцер із Чикаго підійшов до цього креативніше за інших.
Джерело:CBS Chicago
Адам Зельцер залишає на власноруч розчищеному паркомісці пару заморожених штанів. Чоловік розповів та показав, як саме він це робить у своєму твіттері. Він називає це "забавою на випадок полярного вихру".
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Замочіть пару штанів та винесіть їх на вулицю. Через 20 хвилин ви зможете надати для них форму, а ще через 20 хвилин – вони стануть твердими,
– написав Адам.
У інших дописах він показав ще кілька фотографій заморожених штанів у різних локаціях. Варто визнати, що це видовище не лише смішне, а й дещо моторошне. Якщо побачити таку картину вночі на безлюдній вулиці, можна неабияк перелякатися.
Заморожені штани на вулицях Чикаго / Фото з твіттеру Адама Зельцера
Ці світлини швидко розійшлися мережею. Сотні людей захоплюються кумедною винахідливістю чоловіка. Тож, не виключено, що невдовзі заморожені штани з'являться в усіх куточках США та світу.
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