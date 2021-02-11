Мужчина замораживает штаны и оставляет их на парковке, чтобы сохранить себе место: забавные фото
В снежную погоду расчищеное место для парковки автомобиля – это особый вид роскоши. И как жаль оставлять кому-то место, возле которого пришлось изрядно помахать лопатой. Американцы часто практикуют "бронирование" паркомест у своих домов, и используют для этого дорожные конусы и стулья. Но писатель Адам Зельцер из Чикаго подошел к этому креативнее других.
Источник:CBS Chicago
Адам Зельцер оставляет на собственноручно расчищенном паркоместе пару замороженных штанов. Мужчина рассказал и показал, как он это делает в своем твиттере. Он называет это "забавой на случай полярного вихря".
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Замочите пару брюк и вынесите их на улицу. Через 20 минут вы сможете придать им форму, а через 20 минут – они станут твердыми,
– написал Адам.
В других своих постах он показал еще несколько фотографий замороженных штанов в различных локациях. Стоит признать, что это зрелище не только смешное, но и немного жуткое. Если увидеть такую картину ночью на безлюдной улице, можно сильно испугаться.
Замороженные штаны на улицах Чикаго / Фото с твиттера Адама Зельцера
Эти фотографии быстро разошлись по сети. Сотни людей восхищаются забавной находчивостью мужчины. Не исключено, что вскоре замороженные штаны появятся во всех уголках США и мира.
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