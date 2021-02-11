В снежную погоду расчищеное место для парковки автомобиля – это особый вид роскоши. И как жаль оставлять кому-то место, возле которого пришлось изрядно помахать лопатой. Американцы часто практикуют "бронирование" паркомест у своих домов, и используют для этого дорожные конусы и стулья. Но писатель Адам Зельцер из Чикаго подошел к этому креативнее других.

Адам Зельцер оставляет на собственноручно расчищенном паркоместе пару замороженных штанов. Мужчина рассказал и показал, как он это делает в своем твиттере. Он называет это "забавой на случай полярного вихря".

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Замочите пару брюк и вынесите их на улицу. Через 20 минут вы сможете придать им форму, а через 20 минут – они станут твердыми,

– написал Адам.

Polar vortex fun: pants with nobody inside them! Soak a pair, put outside. In about 20 minutes you can form them to shape, and in another 20 they’re solid. pic.twitter.com/RVAHjJpFtA — Adam Selzer | אדם (@adamselzer) February 6, 2021

В других своих постах он показал еще несколько фотографий замороженных штанов в различных локациях. Стоит признать, что это зрелище не только смешное, но и немного жуткое. Если увидеть такую картину ночью на безлюдной улице, можно сильно испугаться.







Замороженные штаны на улицах Чикаго / Фото с твиттера Адама Зельцера

Наигравшись со штанами, Адам планирует заморозить еще и рубашки, чтобы создать совершенный образ "охранника паркоместа".

Эти фотографии быстро разошлись по сети. Сотни людей восхищаются забавной находчивостью мужчины. Не исключено, что вскоре замороженные штаны появятся во всех уголках США и мира.