Норвежский ютубер и бегун Йонас Фельде Севальдруд пробежал полумарафон (21 097 метров) босиком по снегу. Он справился с этой задачей за 1 час и 44 минуты. Это новый мировой рекорд.

Весь забег норвежец снимал на видео, чтобы предоставить доказательства установления рекорда представителям Книги Гиннесса. Ролик он опубликовал на своем ютуб-канале Sevald.

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Йонас начал бегать босиком после прочтения книги Кристофера Макдугала "Рожденные бегать". В ней рассказывается о технике бега индейцев тараумара, которые бегают так каждый день. Вдохновившись их примером, мужчина решил испытать эту технику на себе.

Я живу в Норвегии. А Норвегия зимой – действительно не лучшее место для бега босиком. Но я не позволю этому остановить меня,

– рассказал бегун.

Когда Йонас пробежал босиком свои первые 5 километров, он с удивлением обнаружил, что это не так сложно, как казалось. Однажды он наткнулся на информацию о рекорде нидерландца Вима Хофа, который в 2007 году пробежал по снегу без обуви полумарафон за 2 часа и 16 минут. Севальдруд решил превзойти это достижение, и пробежать то же расстояние при тех же условиях за 1 час и 50 минут.

Тренируясь, он постепенно увеличивал расстояние, но после преодоления дистанции в 10 километров он сильно поранил ноги. Тогда он решил, что полумарафон будет бежать по снегу, чтобы "земля была мягкой и лучшей для ног".





Как Йоган Севальдруд бежал полумарафон босиком / Скриншот

Чтобы снять то, как Йонас будет бежать полумарафон босиком, он заручился поддержкой друга, который бежал впереди него с камерой. Преодолевая каждые 5 тысяч метров, мужчина останавливался и проверял состояние своих ног. После первой остановки все было в порядке, после 10 километров – отмершая кожа начала отслаиваться, а после 16 километров – бегун сильно замерз в конечности. Под конец дистанции ноги начали немного кровоточить. В конце концов, он пересек финишную линию и пробежал 21 километр и 97 метров за 1 час и 44 минуты.

Таким образом, он преодолел все расстояние на 6 минут быстрее, чем надеялся сам, и превзошел предыдущий рекорд на 32 минуты.

Смотрите видео: как Иоганн Севальдруд пробежал полумарафон босиком по снегу