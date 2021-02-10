Норвезький ютубер і бігун Йонас Фельде Севальдруд пробіг півмарафон (21 097 метрів) босоніж по снігу. Він впорався із цим завданням за 1 годину і 44 хвилини. Це новий світовий рекорд.

Увесь забіг норвежець знімав на відео, щоб надати докази встановлення рекорду представникам Книги Гіннеса. Ролик він опублікував на своєму ютуб-каналі Sevald.

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Йонас почав бігати босоніж після прочитання книги Крістофера Макдуґала "Народжені бігати". У ній розповідається про техніку бігу індіанців тараумара, які бігають так щодня. Надихнувшись їхнім прикладом, чоловік вирішив випробувати цю техніку на собі.

Я живу у Норвегії. А Норвегія взимку – справді не найкраще місце для бігу босоніж. Але я не дозволю цьому зупинити мене,

– розповів бігун.

Коли Йонас пробіг босоніж свої перші 5 кілометрів, він з подивом виявив, що це не так складно, як здавалося. Одного разу він натрапив на інформацію про рекорд нідерландця Віма Хофа, який у 2007 році пробіг по снігу без взуття півмарафон за 2 години і 16 хвилин. Севальдруд вирішив перевершити це досягнення, і пробігти ту ж саму відстань за таких самих умов за 1 годину і 50 хвилин.

Тренуючись, він поступово збільшував відстань, але після подолання дистанції у 10 кілометрів він сильно поранив ноги. Тоді він вирішив, що півмарафон бігтиме по снігу, аби "земля була м'якшою та кращою для ніг".



Як Йоган Севальдруд біг півмарафон босоніж / Скриншот

Щоб зняти те, як Йонас бігтиме півмарафон босоніж, він заручився підтримку друга, який біг попереду нього із камерою. Долаючи кожних 5 тисяч метрів, чоловік зупинявся та перевіряв стан своїх ніг. Після першої зупинки усе було в порядку, після 10 кілометрів – відмерла шкіра почала відшаровуватися, а після 16 кілометрів – бігун сильно замерз у кінцівки. Під кінець дистанції ноги почали трохи кровоточити. В решті решт, він перетнув фінішну лінію та пробіг 21 кілометр і 97 метрів за 1 годину й 44 хвилини.

Таким чином, він подолав усю відстань на 6 хвилин швидше, ніж сподівався сам, і перевершив попередній рекорд на 32 хвилини.

Дивіться відео: як Йоган Севальдруд пробіг півмарафон босоніж по снігу