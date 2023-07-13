Ситуацію врятував випадковий перехожий, який гуляв пляжем з металошукачем.

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Як розповіли правоохоронці, чоловік з Теннессі зупинив офіцерів і пояснив, що готувався освідчитися своїй коханій, коли зрозумів, що каблучка впала десь у піску. До пошуків вирішив долучитися місцевий мешканець Ісай Крекелер. Він приніс на пляж свій металошукач для пошуку коштовностей та зміг знайти прикрасу менш ніж за хвилину.

Чоловік таки освідчився обраниці, яка погодилася вийти за нього заміж. Підліток сказав, що хоче лише одну нагороду від пари.

Якщо у вас буде син, назвіть його на мою честь,

– сказав він.



Хлопець врятував освідчення на пляжі / Фото з фейсбуку поліцейського управління Міртл-Біч

Цікаво, що раніше фермер з американського штату Айова зробив пропозицію своїй коханій і навіть не підозрював, який сюрприз готує йому доля. Наступного ранку після освідчення американець придбав лотерейний білет. Це просто фантастика, але чоловік, витративши лише 30 доларів, виграв джекпот гри у розмірі 390 191 долар.

Додамо, що дідусь довів до сліз освідченням коханій, яку вперше зустрів 60 років тому. Він запропонував їй стати своєю дружиною просто в аеропорту. Відео, на якому дідусь робить своїй обраниці пропозицію, стало вірусним. Тепер закохані Томас та Ненсі проведуть все життя разом.