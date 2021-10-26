Чоловік використав крокодила як незвичайну зброю під час бійки на пляжі: дивне відео

Бійка на пляжі в Ріо-де-Жанейро прийняла різкий поворот. Відвідувач пляжу використовував міні-алігатора або каймана як зброю проти свого суперника в бійці.

Два бразильських джентльмени посварилися, насолоджуючись днем на пляжі в Ріо-де-Жанейро. Під час бійки один з них використав живого каймана як зброю.

Це цікаво Кидайте кубики: що таке крепс та як у нього грати

Варто зазначити, що це був дивний день для цього каймана, оскільки звір використовувався як опора в бійці між двома пляжниками.

Чоловік, одягнений в темно-синю сорочку-поло, чорну кепку і червоні плавки, бився з іншим чоловіком в шортах кольору хакі і без майки, коли він спробував використовувати каймана для нападу на свого супротивника.

До теми Турист, що заблукав, ігнорував дзвінки рятувальників: вони телефонували з незнайомого номера