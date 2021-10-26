Чоловік вийшов на маршрут рано вранці, але до вечора не повернувся з походу, чим викликав занепокоєння у рятувальників. Тож його оголосили зниклим безвісти.

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Після цього рятувальники намагалися додзвонитися до туриста. Через те, що чоловік не відповідав на дзвінки, пошукова команда вирушила в бік гори у пошуках туриста. Практично всю ніч вони оглядали місця, де найчастіше губляться мандрівники.

Лише вранці наступного дня у пошуково-рятувальній службі повідомили, що чоловік знайшовся. Виявилося, він зійшов з наміченого маршруту, а на дзвінки не відповідав навмисне, тому що не розпізнав номер.

Турист ігнорував наші неодноразові телефонні дзвінки, тому що не впізнав номер. Якщо ви зійшли з маршруту і вам надходять неодноразові дзвінки з невідомого номера, будь ласка, дайте відповідь на цей дзвінок. Це можуть бути рятувальники, які намагаються підтвердити, що ви в безпеці!,

– сказали у пошуково-рятувальній службі округу Лейк.



Турист, що заблукав, ігнорував дзвінки рятувальників / Фото unsplash

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