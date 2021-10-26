Два бразильских джентльмена поссорились, наслаждаясь днем на пляже в Рио-де-Жанейро. Во время драки один из них использовал живого каймана как оружие.

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Стоит отметить, что это был странный день для этого каймана, поскольку зверь использовался как опора в драке между двумя пляжниками.

Мужчина, одетый в темно-синюю рубашку-поло, черную кепку и красные плавки, дрался с другим мужчиной в шортах цвета хаки и без майки, когда он попытался использовать каймана для нападения на своего противника.

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