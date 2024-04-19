Американець виграв у лотерею, завдяки актору: як це сталося

Американець з Мічигану зізнався, що сцена у фільмі надихнула його купити лотерейний білет. У кінострічці чоловік побачив свого "двійника".

У фільмі головний герой виграв великий приз у лотерею.

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Після цього чоловік також вирішив придбати лотерейний білет, адже сприйняв це як знак.

Коли я побачив, що виграв 500 000 доларів, я не міг повірити своїм очам! Я хотів переконатися, що те, що я бачу, правда, перш ніж поділитися новиною з друзями, тому я пішов у ванну, щоб переглянути квиток ще раз,

– сказав переможець.

За його словами, грошовий приз піде на догляд за дітьми та відпустку.

Раніше американка з міста Мідленда виграла 100 доларів у швидкій лотереї. 20 доларів з цього призу вона одразу використала для купівлі нової лотереї. Для неї це стало вдалим рішенням, адже вона виграла приз у 300 000 доларів.

Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі інтернет, видана 26.04.2021 Комісією з регулювання азартних ігор і лотерей (рішення про видачу ліцензії №150 від 12.04.2021)

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