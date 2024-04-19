Американець виграв у лотерею, завдяки актору: як це сталося
Джерело:NV
Американець з Мічигану зізнався, що сцена у фільмі надихнула його купити лотерейний білет. У кінострічці чоловік побачив свого "двійника".
У фільмі головний герой виграв великий приз у лотерею.
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Після цього чоловік також вирішив придбати лотерейний білет, адже сприйняв це як знак.
Коли я побачив, що виграв 500 000 доларів, я не міг повірити своїм очам! Я хотів переконатися, що те, що я бачу, правда, перш ніж поділитися новиною з друзями, тому я пішов у ванну, щоб переглянути квиток ще раз,
– сказав переможець.
За його словами, грошовий приз піде на догляд за дітьми та відпустку.
Раніше американка з міста Мідленда виграла 100 доларів у швидкій лотереї. 20 доларів з цього призу вона одразу використала для купівлі нової лотереї. Для неї це стало вдалим рішенням, адже вона виграла приз у 300 000 доларів.У світі так багато фантастичних історій. Та чи задумувалися ви, що однією із них може бути ваша? Для цього достатньо пройти простий процес реєстрації на платформі слотокінг, брати участь в турнірах та вигравати!
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