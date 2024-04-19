В фильме главный герой выиграл большой приз в лотерею.

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После этого мужчина также решил приобрести лотерейный билет, ведь воспринял это как знак.

Когда я увидел, что выиграл 500 000 долларов, я не мог поверить своим глазам! Я хотел убедиться, что то, что я вижу, правда, прежде чем поделиться новостью с друзьями, поэтому я пошел в ванную, чтобы пересмотреть билет еще раз,

– сказал победитель.

По его словам, денежный приз пойдет на уход за детьми и отпуск.

Ранее американка из Мидленда выиграла 100 долларов в быстрой лотерее. 20 долларов из этого приза она сразу использовала для покупки новой лотереи. Для нее это стало удачным решением, ведь она выиграла приз в 300 000 долларов.